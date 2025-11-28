Хто складає графіки відключень світла і відповідає за справедливий розподіл знеструмлень

Укренерго пояснило, чому не відповідає за те, які будинки чи вулиці потрапляють під знеструмлення.

У НЕК «Укренерго» кажуть: оператор об’єднаної енергосистеми не відповідає за складання графіків та відключення окремих будинків, вулиць чи населених пунктів. Роль «Укренерго» полягає лише у визначенні необхідного для енергосистеми обсягу обмежень у конкретний момент часу.

Наприклад, під час погодинних відключень саме «Укренерго» визначає кількість черг, які потрібно знеструмити в кожному регіоні. А вже які саме це будуть черги та як розподілятиметься час відключень — визначають оператори системи розподілу (обленерго).

Укренерго підкреслює, що компанія:

не відключає побутових споживачів, адже не є їхнім постачальником електроенергії;

не складає графіків відключень у жодному регіоні;

не визначає, до якої черги належить конкретна адреса.

Усі ці функції виконують обленерго.

Контролювати ж справедливість графіків відключень у кожному регіоні має Державна інспекція енергетичного нагляду України, підкреслили в «Укренерго».

