Кто составляет графики отключений света и отвечает за справедливое распределение отключений
В НЭК «Укрэнерго» говорят: оператор объединенной энергосистемы не отвечает за составление графиков и отключение отдельных домов, улиц или населенных пунктов. Роль «Укрэнерго» заключается лишь в определении необходимого для энергосистемы объема ограничений в конкретный момент времени.
Например, во время почасовых отключений именно «Укрэнерго» определяет количество очередей, которые нужно обесточить в каждом регионе. А вот какие именно это будут очереди и как распределится время отключений — определяют операторы системы распределения (облэнерго).
«Укрэнерго» подчеркивает, что компания:
- не отключает бытовых потребителей, ведь не является их поставщиком электроэнергии;
- не составляет графиков отключений ни в одном регионе;
- не определяет, к какой очереди относится конкретный адрес.
Все эти функции выполняют облэнерго.
Контролировать же справедливость графиков отключений в каждом регионе должна Государственная инспекция энергетического надзора Украины, подчеркнули в «Укрэнерго».
