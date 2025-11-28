Кто составляет графики отключений света и отвечает за справедливое распределение отключений

Укрэнерго объяснило, почему не отвечает за то, какие дома или улицы попадают под отключения.

В НЭК «Укрэнерго» говорят: оператор объединенной энергосистемы не отвечает за составление графиков и отключение отдельных домов, улиц или населенных пунктов. Роль «Укрэнерго» заключается лишь в определении необходимого для энергосистемы объема ограничений в конкретный момент времени.

Например, во время почасовых отключений именно «Укрэнерго» определяет количество очередей, которые нужно обесточить в каждом регионе. А вот какие именно это будут очереди и как распределится время отключений — определяют операторы системы распределения (облэнерго).

«Укрэнерго» подчеркивает, что компания:

не отключает бытовых потребителей, ведь не является их поставщиком электроэнергии;

не составляет графиков отключений ни в одном регионе;

не определяет, к какой очереди относится конкретный адрес.

Все эти функции выполняют облэнерго.

Контролировать же справедливость графиков отключений в каждом регионе должна Государственная инспекция энергетического надзора Украины, подчеркнули в «Укрэнерго».

