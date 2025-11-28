У Британії чоловік погрожував убити суддю та адвоката: засідання перервали миттєво

Чоловік почав погрожувати вбивством під час сімейної справи, тому суддя одразу перервав засідання задля безпеки всіх учасників.

Сімейний суд Англії був змушений перервати слухання через погрози батька, адресовані судді та адвокатці матері. Суддя Робінсон Бем наголосив: цей інцидент демонструє критичний рівень тиску, з яким стикаються юристи, працівники судів та соціальні служби. Про це повідомляє Law Gazette.

Погрози «вбивством честі» та відмова адвокатки вести справу

Попереднє засідання цього року припинили на другий день. Адвокатка батька звернулася до служби безпеки суду через серйозні ризики та заявила, що більше не може представляти клієнта.

Під час розмови у суді чоловік заявив, що здійснить «вбивство честі» та що його «ім’я буде в газетах» через те, що він збирається зробити судді та адвокатці матері дитини.

За словами адвокатки, батько висловлював «надзвичайно тривожні та погрозливі заяви», включно з натяками, що небезпека може загрожувати і його 7-річній доньці. Вона підкреслила: «Ці слова були сказані без жодного провокування. Я більше не почуваюся професійно чи особисто в безпеці».

Інцидент передали до стандартої ради, а суддя окружного рівня Кітінг негайно припинив слухання.

Суддя: тиск на систему сімейного права — безпрецедентний

Суддя Бем підкреслив, що справа показує рівень емоційного та психологічного навантаження на всіх учасників сімейних процесів:

— від працівників суду, які регулярно отримують агресивні листи,

— до юристів, що стикаються з погрозами,

— і працівників служби CAFCASS, відповідальних за захист інтересів дітей.

«Усі ці люди — звичайні люди. Вони мають власне життя та переживають нормальні емоції. Публічна служба не робить їх нечутливими до тиску», — наголосив суддя.

Остаточне рішення: заборона контактів і штраф

Цього місяця слухання поновили. Батько, який уже представляв себе самостійно, вимагав зберегти непрямий контакт із донькою.

Суд нагадав, що ще у 2023 році було встановлено: чоловік застосовував примус до дружини та погрожував убити її і її батька. Під час конфлікту він тримав при собі ніж, що й стало причиною розпаду шлюбу.

Суддя постановив:

батькові повністю заборонити будь-які контакти з донькою,

заборонити подавати нові заяви до суду без спеціального дозволу — до 16-річчя дівчинки,

стягнути з чоловіка £9 000 на користь колишньої дружини — витрати, пов’язані з перерваним раніше засіданням.

