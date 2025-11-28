В Великобритании мужчина угрожал убить судью и адвоката: заседание прервали мгновенно

Мужчина начал угрожать убийством во время семейного разбирательства, поэтому судья сразу прервал заседание ради безопасности всех участников.

Семейный суд Англии был вынужден прервать слушание из-за угроз отца, адресованных судье и адвокатке матери. Судья Робинсон Бем подчеркнул: этот инцидент демонстрирует критический уровень давления, с которым сталкиваются юристы, сотрудники судов и социальные службы. Об этом сообщает Law Gazette.

Угрозы «убийством чести» и отказ адвокатки вести дело

Предыдущее заседание в этом году прекратили на второй день. Адвокатка отца обратилась к службе безопасности суда из-за серьезных рисков и заявила, что больше не может представлять клиента.

Во время разговора в суде мужчина заявил, что совершит «убийство чести» и что его «имя будет в газетах» из-за того, что он собирается сделать судье и адвокатке матери ребенка.

По словам адвокатки, отец высказывал «чрезвычайно тревожные и угрожающие заявления», включая намеки, что опасность может угрожать и его 7-летней дочери. Она подчеркнула: «Эти слова были сказаны без какого-либо провоцирования. Я больше не чувствую себя профессионально или лично в безопасности».

Инцидент передали в стандартную совет, а судья окружного уровня Китинг немедленно прекратил слушание.

Судья: давление на систему семейного права — беспрецедентное

Судья Бем подчеркнул, что дело показывает уровень эмоциональной и психологической нагрузки на всех участников семейных процессов:

— от сотрудников суда, которые регулярно получают агрессивные письма,

— до юристов, сталкивающихся с угрозами,

— и работников службы CAFCASS, отвечающих за защиту интересов детей.

«Все эти люди — обычные люди. У них есть собственная жизнь, и они переживают нормальные человеческие эмоции. Публичная служба не делает их нечувствительными к давлению», — подчеркнул судья.

Окончательное решение: запрет контактов и штраф

В этом месяце слушание возобновили. Отец, который уже представлял себя самостоятельно, требовал сохранить косвенный контакт с дочерью.

Суд напомнил, что еще в 2023 году было установлено: мужчина применял принуждение к жене и угрожал убить ее и ее отца. Во время конфликта он держал при себе нож, что и стало причиной распада брака.

Судья постановил:

— полностью запретить отцу любые контакты с дочерью,

— запретить подавать новые заявления в суд без специального разрешения — до 16-летия девочки,

— взыскать с мужчины £9 000 в пользу бывшей жены — расходы, связанные с прерванным ранее заседанием.

