  1. В мире

В Великобритании мужчина угрожал убить судью и адвоката: заседание прервали мгновенно

21:00, 28 ноября 2025
Мужчина начал угрожать убийством во время семейного разбирательства, поэтому судья сразу прервал заседание ради безопасности всех участников.
В Великобритании мужчина угрожал убить судью и адвоката: заседание прервали мгновенно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семейный суд Англии был вынужден прервать слушание из-за угроз отца, адресованных судье и адвокатке матери. Судья Робинсон Бем подчеркнул: этот инцидент демонстрирует критический уровень давления, с которым сталкиваются юристы, сотрудники судов и социальные службы. Об этом сообщает Law Gazette.

Угрозы «убийством чести» и отказ адвокатки вести дело

Предыдущее заседание в этом году прекратили на второй день. Адвокатка отца обратилась к службе безопасности суда из-за серьезных рисков и заявила, что больше не может представлять клиента.

Во время разговора в суде мужчина заявил, что совершит «убийство чести» и что его «имя будет в газетах» из-за того, что он собирается сделать судье и адвокатке матери ребенка.

По словам адвокатки, отец высказывал «чрезвычайно тревожные и угрожающие заявления», включая намеки, что опасность может угрожать и его 7-летней дочери. Она подчеркнула: «Эти слова были сказаны без какого-либо провоцирования. Я больше не чувствую себя профессионально или лично в безопасности».

Инцидент передали в стандартную совет, а судья окружного уровня Китинг немедленно прекратил слушание.

Судья: давление на систему семейного права — беспрецедентное

Судья Бем подчеркнул, что дело показывает уровень эмоциональной и психологической нагрузки на всех участников семейных процессов:

— от сотрудников суда, которые регулярно получают агрессивные письма,

— до юристов, сталкивающихся с угрозами,

— и работников службы CAFCASS, отвечающих за защиту интересов детей.

«Все эти люди — обычные люди. У них есть собственная жизнь, и они переживают нормальные человеческие эмоции. Публичная служба не делает их нечувствительными к давлению», — подчеркнул судья.

Окончательное решение: запрет контактов и штраф

В этом месяце слушание возобновили. Отец, который уже представлял себя самостоятельно, требовал сохранить косвенный контакт с дочерью.

Суд напомнил, что еще в 2023 году было установлено: мужчина применял принуждение к жене и угрожал убить ее и ее отца. Во время конфликта он держал при себе нож, что и стало причиной распада брака.

Судья постановил:

— полностью запретить отцу любые контакты с дочерью,

— запретить подавать новые заявления в суд без специального разрешения — до 16-летия девочки,

— взыскать с мужчины £9 000 в пользу бывшей жены — расходы, связанные с прерванным ранее заседанием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Иностранцы-защитники получат четкий правовой статус: в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления

В Украине сделали шаг навстречу тысячам иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

В Украине предлагают изменить конечный срок оцифровки трудовых книжек.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]