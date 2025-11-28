Уряд та Єврокомісія фокусуються на підготовці до завершення тимчасового захисту в ЄС

У Мінсоцполітики відбулася робоча зустріч із представниками Європейської комісії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України відбулася робоча зустріч із представниками Європейської комісії, під час якої сторони окреслили ключові напрями подальшої співпраці у сфері соціальної політики та відбудови.

З українського боку в діалозі взяли участь перша заступниця міністра Людмила Шемелинець та заступниця міністра Ілона Гавронська. Європейську комісію представляли заступниця директора Департаменту та керівниця Відділу Української служби ЄК Єлена Вішняр-Маліновська, а також керівник оперативного відділу II Представництва ЄС в Україні Генрік Вітфельт.

Пріоритет — соціальна відбудова як частина економічної стійкості

Сторони погодилися, що сучасна система соціальних послуг є одним із фундаментальних елементів післявоєнної відбудови.

«Соціальна відбудова – ключовий елемент післявоєнного відновлення України. Ми працюємо над розбудовою сучасної системи соціальних послуг і розширенням спроможностей Центрів життєстійкості, щоб у громадах був доступ до психологічної підтримки, допомоги ветеранам, сім’ям у кризі та всім, хто переживає складні життєві ситуації. Це не лише про соціальну політику – це про економічну стійкість держави, адже люди мають відновлюватися, повертатися до роботи й активно жити у своїх громадах», — підкреслила Людмила Шемелинець.

2027 рік: виклики завершення тимчасового захисту в ЄС

Як зауважили у Мінсоцполітики, окрема увага була приділена підготовці до завершення дії тимчасового захисту українців у країнах ЄС у 2027 році та зміцненню спроможності громад до прийому та підтримки громадян, які повертаються.

«Ми готуємося до періоду, коли українці за кордоном прийматимуть рішення: переходити на національні дозволи на проживання в країнах ЄС чи повертатися додому. Для нас важливо, щоб кожна людина мала повну, зрозумілу та своєчасну інформацію. Саме тому ми розгортаємо Мережу єдності разом з європейськими партнерами та українськими громадськими організаціями в ЄС, щоб забезпечити консультації та підтримку українцям у цей перехідний період», — зазначила Ілона Гавронська.

Подальша співпраця

Сторони домовилися:

продовжити консультації на рівні міністерства та профільних підрозділів Європейської комісії;

організувати додаткові зустрічі для деталізації спільних проєктів.

Зауважимо, що Україна працює над створенням системної підтримки для дітей, які наразі зростають за кордоном, та над механізмами збереження їхнього зв’язку з Батьківщиною. За словами Гавронської, багато українських дітей народжуються за межами країни й не потрапляють до українських державних реєстрів, оскільки їх реєструють лише у системах іноземних держав.

З вирішенням цієї проблеми має допомогти Мережа єдності — платформа, яка має забезпечити батьків зрозумілою інформацією щодо реєстрації новонароджених у реєстрах України.

Окрім того, у Мінсоцполітики відповіли, як ЄС бачить майбутнє українців після завершення тимчасового захисту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.



