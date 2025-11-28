Правительство и Еврокомиссия фокусируются на подготовке к завершению временной защиты в ЕС

В Минсоцполитике прошла рабочая встреча с представителями Европейской комиссии.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины состоялась рабочая встреча с представителями Европейской комиссии, в ходе которой стороны обозначили ключевые направления дальнейшего сотрудничества в сфере социальной политики и восстановления.

С украинской стороны в диалоге приняли участие первый заместитель министра Людмила Шемелинец и заместитель министра Илона Гавронская. Европейскую комиссию представляли заместитель директора Департамента и руководитель отдела Украинской службы ЕК Елена Вишняр-Малиновская, а также руководитель оперативного отдела II Представительства ЕС в Украине Хенрик Витфельт.

Приоритет — социальное восстановление как часть экономической устойчивости

Стороны согласились, что современная система социальных услуг является одним из фундаментальных элементов послевоенного восстановления.

«Социальное восстановление — ключевой элемент послевоенного восстановления Украины. Мы работаем над развитием современной системы социальных услуг и расширением возможностей Центров жизнестойкости, чтобы в громадах был доступ к психологической поддержке, помощи ветеранам, семьям в кризисе и всем, кто переживает сложные жизненные ситуации. Это не только о социальной политике — это об экономической устойчивости государства, ведь люди должны восстанавливаться, возвращаться к работе и активно жить в своих громадах», — подчеркнула Людмила Шемелинец.

2027 год: вызовы завершения временной защиты в ЕС

Как отметили в Минсоцполитики, отдельное внимание было уделено подготовке к завершению действия временной защиты украинцев в странах ЕС в 2027 году и укреплению способности громад принимать и поддерживать граждан, которые будут возвращаться.

«Мы готовимся к периоду, когда украинцы за границей будут принимать решение: переходить на национальные разрешения на проживание в странах ЕС или возвращаться домой. Для нас важно, чтобы каждый человек имел полную, понятную и своевременную информацию. Именно поэтому мы разворачиваем Сеть единства вместе с европейскими партнерами и украинскими общественными организациями в ЕС, чтобы обеспечить консультации и поддержку украинцам в этот переходный период», — отметила Илона Гавронская.

Дальнейшее сотрудничество

Стороны договорились:

продолжить консультации на уровне министерства и профильных подразделений Европейской комиссии;

организовать дополнительные встречи для детализации совместных проектов.

Отметим, что Украина работает над созданием системной поддержки для детей, которые сейчас растут за границей, и над механизмами сохранения их связи с Родиной. По словам Гавронской, многие украинские дети рождаются за пределами страны и не попадают в украинские государственные реестры, поскольку их регистрируют только в системах иностранных государств.

Решить эту проблему должна помочь Сеть единства — платформа, которая предоставит родителям понятную информацию о регистрации новорожденных в реестрах Украины.

Кроме того, в Минсоцполитики объяснили, как ЕС видит будущее украинцев после завершения временной защиты.

