Кількість підозрілих фіноперацій в Україні зросла на 17% – до 243 тисяч

Правоохоронцям передали матеріали на 150 млрд грн: Держфінмоніторинг фіксує різке зростання схем.

Фото: Finance.ua

За три квартали 2025 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 434 785 повідомлень про фінансові операції — на 10% більше, ніж торік (1,3 млн). Про це повідомляє Опендатабот.

За їх даними, 83% повідомлень (понад 1,18 млн) — порогові операції, 17% (243 тис.) — підозрілі. Банки надіслали 1,42 млн звітів, небанківські установи — 15 тис. Правоохоронці отримали 794 матеріали на 150,46 млрд грн — на 80 млрд грн більше, ніж торік. Найбільше — до Бюро економічної безпеки (99,3 млрд грн), Нацполіції (36,7 млрд грн), СБУ (8,2 млрд грн), ДБР (3,1 млрд грн), НАБУ (1,3 млрд грн) та ОГП (1,8 млрд грн).

У жовтні передали 208 матеріалів на майже 80 млрд грн — більше, ніж за весь 2024 рік. За податкові правопорушення — 300 матеріалів на 157 млрд грн (у 14 разів більше, ніж торік).

Коментар голови Держфінмоніторингу

Філіп Пронін на запит «Опендатабот» заявив: «За 10 місяців ми передали понад тисячу матеріалів на 230 млрд грн — у чотири рази більше, ніж торік. Аналізували транзакцій на понад 1 трлн грн. Превентивна модель дає результат: 70% матеріалів — ініціативні. Ми блокуємо схеми, що працювали роками, і впроваджуємо ШІ для автоматизації».

Довідково

Порогові операції — ті, що дорівнюють або перевищують 400 тис. грн і мають ознаки сепаратизму, фальсифікації рахунків, відмивання чи готівки в обігу.

Підозрілі операції — незалежно від суми, за наявності підозр у банку (поведінка, невідповідність даних тощо).

