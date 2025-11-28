Количество подозрительных финансовых операций в Украине выросло на 17% – до 243 тысяч

Правоохранителям передали материалы на 150 млрд грн: Госфинмониторинг фиксирует резкий рост схем.

За три квартала 2025 года Государственная служба финансового мониторинга получила 1 434 785 сообщений о финансовых операциях – на 10% больше, чем в прошлом году (1,3 млн). Об этом сообщает Опендатабот.

По их данным, 83% сообщений (более 1,18 млн) — пороговые операции, 17% (243 тыс.) — подозрительные. Банки прислали 1,42 млн отчетов, небанковские учреждения — 15 тыс. Правоохранители получили 794 материала на 150,46 млрд грн — на 80 млрд грн больше, чем в прошлом году. Больше всего — в Бюро экономической безопасности (99,3 млрд грн), Нацполицию (36,7 млрд грн), СБУ (8,2 млрд грн), ГБР (3,1 млрд грн), НАБУ (1,3 млрд грн) и ОГП (1,8 млрд грн).

В октябре передали 208 материалов на почти 80 млрд грн — больше, чем за весь 2024 год. За налоговые правонарушения — 300 материалов на 157 млрд грн (в 14 раз больше, чем в прошлом году).

Комментарий главы Госфинмониторинга

Филипп Пронин на запрос «Опендатабот» заявил: «За 10 месяцев мы передали более тысячи материалов на 230 млрд грн — в четыре раза больше, чем в прошлом году. Анализировали транзакций на более 1 трлн грн. Превентивная модель дает результат: 70% материалов — инициативные. Мы блокируем схемы, которые работали годами, и внедряем ИИ для автоматизации».

Справочно

Пороговые операции — те, которые равны или превышают 400 тыс. грн и имеют признаки сепаратизма, фальсификации счетов, отмывания или наличных в обращении.

Подозрительные операции — независимо от суммы, при наличии подозрений у банка (поведение, несоответствие данных и т. д.).

