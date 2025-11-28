Іноземці-захисники отримають чіткий правовий статус: у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови
У Верховній Раді 27 листопада зареєстрували проєкт постанови №14160 про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України
Поданий документ по Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні
Станом на в 28 листопада у картці проєкту постанови відсутня пояснювальна записка.
