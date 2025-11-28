  1. Публікації
Іноземці-захисники отримають чіткий правовий статус: у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови

15:00, 28 листопада 2025
В Україні зробили крок назустріч тисячам іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист територіальної цілісності та незалежності України.
У Верховній Раді 27 листопада зареєстрували проєкт постанови 14160 про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України

Поданий документ по Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні

Станом на в 28 листопада у картці проєкту постанови відсутня пояснювальна записка.

