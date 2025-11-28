Иностранцы-защитники получат четкий правовой статус: в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления

В Украине сделали шаг навстречу тысячам иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

В Верховной Раде 27 ноября зарегистрировали проект постановления №14160 о принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые участвуют в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Поданный документ поручает Комитету по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений доработать указанный законопроект с учетом поправок и предложений субъектов права законодательной инициативы и внести его на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.

По состоянию на 28 ноября в карточке проекта постановления отсутствует пояснительная записка.

Автор: Анастасия Гришкова

