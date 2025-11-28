  1. В Україні

Перші 100 військових частин реєструють новоприйнятих військових в системі «Імпульс»

23:30, 28 листопада 2025
Перші 100 військових частин перейшли на щоденну роботу в системі та виконують основні процеси персонального обліку у цифровому форматі.
Перші 100 військових частин реєструють новоприйнятих військових в системі «Імпульс»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Збройних Силах України триває розгортання офіційної системи Міністерства оборони для обліку військовослужбовців — «Імпульс». Станом на сьогодні перші 100 військових частин уже працюють у ній щоденно та виконують ключові процеси персонального обліку в цифровому форматі.

Підрозділи, що підключилися до системи, імпортували дані про військовослужбовців, формують регулярні звіти для командування, створюють накази по стройовій частині, закривають добові накази, ведуть облік присутності та переміщень. У «Імпульсі» також реєструють новоприйнятих військових, оформлюють призначення на посади та здійснюють виключення за станом здоров’я чи сімейними обставинами.

Найвищі темпи переходу демонструють чотири армійські корпуси — 10-й, 11-й, 16-й та 21-й. У визначених пріоритетних підрозділах цих корпусів уже налагоджено повноцінну цифрову роботу: регулярні звіти, точне ведення обліку та автоматизація кадрових процесів. Це дозволяє уніфікувати дані, підвищити їх точність і суттєво скорочує час на рутинні операції в підрозділах.

У Міноборони наголошують, що платформа функціонує у захищеному середовищі з контрольованим доступом: кожен користувач має визначені ролі, а всі дії фіксуються.

Як раніше ми писали, цифрова система обліку військовослужбовців «Імпульс» стане базовою платформою для подальшої цифровізації війська. Вона дозволить військовим переглядати своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, відстежувати дні відпустки та вислуги, а також контролювати облік зброї, майна і виплат.

У Міноборони система називають фундаментом для цифровізації всього війська, а раніше повідомляли, що це перша цифрова система тактичного рівня, яка має працювати у кожній військовій частині. 

«Вона вже допомагає фіксувати події служби в єдиному місці, зменшує час на підготовку документів і створює технічну основу для нових цифрових сервісів, орієнтованих на військових», — зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]