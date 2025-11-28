Перші 100 військових частин реєструють новоприйнятих військових в системі «Імпульс»

Перші 100 військових частин перейшли на щоденну роботу в системі та виконують основні процеси персонального обліку у цифровому форматі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Збройних Силах України триває розгортання офіційної системи Міністерства оборони для обліку військовослужбовців — «Імпульс». Станом на сьогодні перші 100 військових частин уже працюють у ній щоденно та виконують ключові процеси персонального обліку в цифровому форматі.

Підрозділи, що підключилися до системи, імпортували дані про військовослужбовців, формують регулярні звіти для командування, створюють накази по стройовій частині, закривають добові накази, ведуть облік присутності та переміщень. У «Імпульсі» також реєструють новоприйнятих військових, оформлюють призначення на посади та здійснюють виключення за станом здоров’я чи сімейними обставинами.

Найвищі темпи переходу демонструють чотири армійські корпуси — 10-й, 11-й, 16-й та 21-й. У визначених пріоритетних підрозділах цих корпусів уже налагоджено повноцінну цифрову роботу: регулярні звіти, точне ведення обліку та автоматизація кадрових процесів. Це дозволяє уніфікувати дані, підвищити їх точність і суттєво скорочує час на рутинні операції в підрозділах.

У Міноборони наголошують, що платформа функціонує у захищеному середовищі з контрольованим доступом: кожен користувач має визначені ролі, а всі дії фіксуються.

Як раніше ми писали, цифрова система обліку військовослужбовців «Імпульс» стане базовою платформою для подальшої цифровізації війська. Вона дозволить військовим переглядати своє військове посвідчення, отримувати електронні відпускні, відстежувати дні відпустки та вислуги, а також контролювати облік зброї, майна і виплат.

У Міноборони система називають фундаментом для цифровізації всього війська, а раніше повідомляли, що це перша цифрова система тактичного рівня, яка має працювати у кожній військовій частині.

«Вона вже допомагає фіксувати події служби в єдиному місці, зменшує час на підготовку документів і створює технічну основу для нових цифрових сервісів, орієнтованих на військових», — зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.