Первые 100 воинских частей регистрируют новопринятых военнослужащих в системе «Импульс»

Первые 100 воинских частей перешли на ежедневную работу в системе и выполняют основные процессы персонального учета в цифровом формате.

В Вооруженных Силах Украины продолжается развертывание официальной системы Министерства обороны для учета военнослужащих — «Импульс». По состоянию на сегодня первые 100 воинских частей уже работают в ней ежедневно и выполняют ключевые процессы персонального учета в цифровом формате.

Подразделения, подключившиеся к системе, импортировали данные о военнослужащих, формируют регулярные отчеты для командования, создают приказы по строевой части, закрывают суточные приказы, ведут учет присутствия и перемещений. В «Импульсе» также регистрируют новопринятых военнослужащих, оформляют назначения на должности и осуществляют исключения по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

Наивысшие темпы перехода демонстрируют четыре армейских корпуса — 10-й, 11-й, 16-й и 21-й. В определенных приоритетных подразделениях этих корпусов уже налажена полноценная цифровая работа: регулярные отчеты, точное ведение учета и автоматизация кадровых процессов. Это позволяет унифицировать данные, повысить их точность и существенно сокращает время на рутинные операции в подразделениях.

В Минобороны подчеркивают, что платформа функционирует в защищенной среде с контролируемым доступом: каждый пользователь имеет определенные роли, а все действия фиксируются.

Как мы писали ранее, цифровая система учета военнослужащих «Импульс» станет базовой платформой для дальнейшей цифровизации войска. Она позволит военнослужащим просматривать свое военное удостоверение, получать электронные отпускные, отслеживать дни отпуска и выслуги, а также контролировать учет оружия, имущества и выплат.

В Минобороны систему называют фундаментом для цифровизации всей армии и ранее сообщали, что это первая цифровая система тактического уровня, которая должна работать в каждой воинской части.

«Она уже помогает фиксировать события службы в одном месте, уменьшает время на подготовку документов и создает техническую основу для новых цифровых сервисов, ориентированных на военнослужащих», — отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

