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На Київщині чоловік зарізав опонента за зауваження про лайку

16:51, 11 жовтня 2024
Зловмисник завдав постраждалому пʼять ударів в область грудної клітини.
На Київщині чоловік зарізав опонента за зауваження про лайку
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру 34-річному чоловіку, який наніс п'ять ударів ножем опоненту. Інцидент стався у селі Святопетрівське.

Як повідомила поліція Київської області, напередодні між зловмисником та потерпілим виник конфлікт. Останній зробив зауваження опоненту, який розмовляючи по телефону виражався нецензурною лайкою.

«Наступної зустрічі на подвірʼї зловмисник вирішив помститися. Зайшов до будинку потерпілого, в ході суперечки схопив ніж та завдав пʼять ударів в область грудної клітини постраждалому, від чого останній помер», - кажуть у поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта. Наразі правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмиснику повідомили про підозру, за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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поліція

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