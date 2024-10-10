Під Києвом у квартирі у житловому комплексі на 9 поверсі стався вибух – фото

У поліції вказують, що внаслідок пожежі житлове приміщення вигоріло повністю.

Джерело фото: поліція Київської області

Під Києвом у житловому комплексі у Софіївській Борщагівці на 9 поверсі стався вибух. Як повідомили у поліції області, правоохоронці уже працюють на місці події.

Інформація про те, що в одному із ЖК на 9 поверсі пролунав вибух із подальшим загоранням, до правоохоронців надійшла близько 13 години.

Бійці ДСНС ліквідували пожежу. Причина вибуху наразі встановлюється.

У поліції вказують, що внаслідок пожежі житлове приміщення вигоріло повністю.

На щастя, постраждалі відсутні.

Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.