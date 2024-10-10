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Під Києвом у квартирі у житловому комплексі на 9 поверсі стався вибух – фото

14:31, 10 жовтня 2024
У поліції вказують, що внаслідок пожежі житлове приміщення вигоріло повністю.
Під Києвом у квартирі у житловому комплексі на 9 поверсі стався вибух – фото
Джерело фото: поліція Київської області
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Під Києвом у житловому комплексі у Софіївській Борщагівці на 9 поверсі стався вибух. Як повідомили у поліції області, правоохоронці уже працюють на місці події.

Інформація про те, що в одному із ЖК на 9 поверсі пролунав вибух із подальшим загоранням, до правоохоронців надійшла близько 13 години.

Бійці ДСНС ліквідували пожежу. Причина вибуху наразі встановлюється.

У поліції вказують, що внаслідок пожежі житлове приміщення вигоріло повністю.

На щастя, постраждалі відсутні.

Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.

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поліція ДСНС Київ Київська область

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