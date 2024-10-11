Присяжні звинуватили суддю в ухвалені рішення всупереч голосам присяжних та внесенні до Реєстру рішення, яке суд не ухвалював

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, в якій доведеться розбиратися Вищій раді правосуддя.

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 9 жовтня відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Святошинського райсуду міста Києва Лариси Шум.

Як зазначено у матеріалах дисциплінарної справи, у провадженні судді Лариси Шум знаходилася справа щодо усиновлення дитини.

Нагадаємо, що згідно до ст. 293 Цивільного процесуального кодексу справи щодо усиновлення розглядаються у складі одного судді і двох присяжних.

Коли присяжні Ася Зброцька та Олександр Долінченко прибули в судове засідання, суддя Лариса Шум, не відкриваючи засідання у справі про усиновлення, надала присяжним на підпис вже готове рішення суду, відповідно до якого суд задовольнив заяву про усиновлення дитини.

Присяжні відмовилися підписувати вказане рішення, зазначивши, що воно було виготовлене без їх участі.

Втім, через деякий час Лариса Шум повторно призначила судове засідання у справі про усиновлення і на цей раз голосами присяжних вже було прийняте рішення про відмову в усиновленні дитини. Про відповідну аргументацію такого рішення Ася Зброцька та Олександр Долінченко у нарадчій кімнаті розповіли судді.

Разом з тим, як повідомили до ВРП присяжні, суддя Лариса Шум вказала присяжним, що вони повинні підписати саме те рішення, яке є протилежним за змістом, тобто той варіант рішення, на якому наполягає суддя.

Втім, присяжні відмовилися виконати вимогу судді та вказали, що їх голоси є більшістю. Через вказані суперечності рішення суду підписане присяжними не було.

Однак, через деякий час Ася Зброцька та Олександр Долінченко дізналися, що в Реєстрі судових рішень оприлюднено судове рішення у вказаній справі саме в редакції, на якій, за їх словами, наполягала Лариса Шум.

Присяжні звернулися до голови Святошинського райсуду Інни П’ятничук з повідомлення про ситуацію, що виникла з рішенням у справі про усиновлення. Втім голова суду відповіла присяжним, що не може втручатися у процесуальні дії судді.

У липні, коли виникла ситуація, що сторони судового процесу не можуть отримати копії судового рішення, Інна П’ятничук все ж провела комунікацію за участю присяжних та Лариси Шум.

Під час зустрічі з головою суду присяжні повідомили, що рішення суду підписувати не будуть, адже вбачають, що усиновлення потрібне заявнику лише з метою «ухилення від мобілізації».

На жаль, дисциплінарній палаті Ради правосуддя поки що не вдалося дізнатися, що думає з приводу зазначеного сама Лариса Шум, адже на етапі попередньої перевірки скарги суддя не скористалася правом надати пояснення.

Також виявилося, що якість технічного запису судового засідання не дозволяє встановити суть рішення, яке було оголошене Ларисою Шум у судовому засіданні.

Крім того, з’ясувалося, що рішення Святошинського райсуду у зазначеній справі про задоволення позовних вимог щодо усиновлення дійсно не було підписане присяжними.

Наостанок було встановлене, що суддя Лариса Шум зверталася до Державного підприємства «Інформаційні судові системи» з проханням видалити з комп’ютерної програми документообігу суду «Д-3» вказане рішення суду через «допущену технічну помилку при внесенні до АСДС та направлення до ЄРДР», оскільки воно не є «судовим рішенням», через те, що не було підписане присяжними.

Тепер розібратися у цій детективній історії доведеться Вищій раді правосуддя.

Автор В’ячеслав Хрипун

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