Присяжные обвинили судью в принятии решения вопреки голосам присяжных и внесении в Реестр решения, которое суд не принимал

Детективная история в Святошинском райсуде столицы, в которой придется разбираться Высшему совету правосудия.

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 9 октября открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Святошинского райсуда города Киева Ларисы Шум.

Как отмечено в материалах дисциплинарного дела, в производстве судьи Ларисы Шум находилось дело об усыновлении ребенка.

Напомним, что согласно ст. 293 Гражданского процессуального кодекса дела об усыновлении рассматриваются в составе одного судьи и двух присяжных.

Когда присяжные Ася Зброцкая и Александр Долинченко прибыли в судебное заседание, судья Лариса Шум, не открывая заседания по делу об усыновлении, предоставила присяжным на подпись уже готовое решение суда, согласно которому суд удовлетворил заявление об усыновлении ребенка.

Присяжные отказались подписывать указанное решение, отметив, что оно было изготовлено без их участия.

Впрочем, через некоторое время Лариса Шум повторно назначила судебное заседание в деле об усыновлении, и в этот раз голосами присяжных уже было принято решение об отказе в усыновлении ребенка. О соответствующей аргументации такого решения Ася Зброцкая и Александр Долинченко в совещательной комнате рассказали судье.

Вместе с тем, как сообщили в ВСП присяжные, судья Лариса Шум указала присяжным, что они должны подписать именно то решение, которое противоположно по смыслу принятому, то есть вариант решения, на котором настаивает судья.

Присяжные отказались выполнить требование судьи и указали, что их голоса являются большинством. Из-за указанных противоречий решение суда подписано присяжными не было.

Однако через некоторое время Ася Зброцкая и Александр Долинченко узнали, что в Реестре судебных решений опубликовано судебное решение в данном деле именно в редакции, на которой, по их словам, настаивала Лариса Шум.

Присяжные обратились к председателю Святошинского райсуда Инне Пятничук с сообщением о ситуации, которая возникла с решением по делу об усыновлении. Впрочем, председатель суда ответила присяжным, что не может вмешиваться в процессуальные действия судьи.

В июле, когда возникла ситуация, что стороны судебного процесса не могут получить копии судебного решения, Инна Пятничук все же провела коммуникацию с участием присяжных и Ларисы Шум.

Во время встречи с председателем суда присяжные сообщили, что решения суда подписывать не будут, поскольку они считают, что усыновление необходимо заявителю только с целью «уклонения от мобилизации».

К сожалению, дисциплинарной палате Совета правосудия пока не удалось узнать, что думает по поводу указанного сама Лариса Шум, поскольку на этапе предварительной проверки жалобы, судья не воспользовалась правом дать пояснения.

Также выяснилось, что качество технической записи судебного заседания не позволяет установить суть решения, объявленного Ларисой Шум в судебном заседании.

Кроме того, выяснилось, что решение Святошинского райсуда в указанном деле об удовлетворении исковых требований по усыновлению, действительно не было подписано присяжными.

Напоследок было установлено, что судья Лариса Шум обращалась в Государственное предприятие «Информационные судебные системы» с просьбой удалить из компьютерной программы документооборота суда «Д-3» указанное решение суда из-за «допущенной технической ошибки при внесении в АСДС и направлении в ЕРСР», поскольку оно не является «судебным решением», потому что не было подписано присяжными.

Теперь разобраться в этой детективной истории придется Высшему совету правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун

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