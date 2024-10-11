Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Присяжные обвинили судью в принятии решения вопреки голосам присяжных и внесении в Реестр решения, которое суд не принимал

07:35, 11 октября 2024
Детективная история в Святошинском райсуде столицы, в которой придется разбираться Высшему совету правосудия.
Присяжные обвинили судью в принятии решения вопреки голосам присяжных и внесении в Реестр решения, которое суд не принимал
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 9 октября открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Святошинского райсуда города Киева Ларисы Шум.

Как отмечено в материалах дисциплинарного дела, в производстве судьи Ларисы Шум находилось дело об усыновлении ребенка.

Напомним, что согласно ст. 293 Гражданского процессуального кодекса дела об усыновлении рассматриваются в составе одного судьи и двух присяжных.

Когда присяжные Ася Зброцкая и Александр Долинченко прибыли в судебное заседание, судья Лариса Шум, не открывая заседания по делу об усыновлении, предоставила присяжным на подпись уже готовое решение суда, согласно которому суд удовлетворил заявление об усыновлении ребенка.

Присяжные отказались подписывать указанное решение, отметив, что оно было изготовлено без их участия.

Впрочем, через некоторое время Лариса Шум повторно назначила судебное заседание в деле об усыновлении, и в этот раз голосами присяжных уже было принято решение об отказе в усыновлении ребенка. О соответствующей аргументации такого решения Ася Зброцкая и Александр Долинченко в совещательной комнате рассказали судье.

Вместе с тем, как сообщили в ВСП присяжные, судья Лариса Шум указала присяжным, что они должны подписать именно то решение, которое противоположно по смыслу принятому, то есть вариант решения, на котором настаивает судья.

Присяжные отказались выполнить требование судьи и указали, что их голоса являются большинством. Из-за указанных противоречий решение суда подписано присяжными не было.

Однако через некоторое время Ася Зброцкая и Александр Долинченко узнали, что в Реестре судебных решений опубликовано судебное решение в данном деле именно в редакции, на которой, по их словам, настаивала Лариса Шум.

Присяжные обратились к председателю Святошинского райсуда Инне Пятничук с сообщением о ситуации, которая возникла с решением по делу об усыновлении. Впрочем, председатель суда ответила присяжным, что не может вмешиваться в процессуальные действия судьи.

В июле, когда возникла ситуация, что стороны судебного процесса не могут получить копии судебного решения, Инна Пятничук все же провела коммуникацию с участием присяжных и Ларисы Шум.

Во время встречи с председателем суда присяжные сообщили, что решения суда подписывать не будут, поскольку они считают, что усыновление необходимо заявителю только с целью «уклонения от мобилизации».

К сожалению, дисциплинарной палате Совета правосудия пока не удалось узнать, что думает по поводу указанного сама Лариса Шум, поскольку на этапе предварительной проверки жалобы, судья не воспользовалась правом дать пояснения.

Также выяснилось, что качество технической записи судебного заседания не позволяет установить суть решения, объявленного Ларисой Шум в судебном заседании.

Кроме того, выяснилось, что решение Святошинского райсуда в указанном деле об удовлетворении исковых требований по усыновлению, действительно не было подписано присяжными.

Напоследок было установлено, что судья Лариса Шум обращалась в Государственное предприятие «Информационные судебные системы» с просьбой удалить из компьютерной программы документооборота суда «Д-3» указанное решение суда из-за «допущенной технической ошибки при внесении в АСДС и направлении в ЕРСР», поскольку оно не является «судебным решением», потому что не было подписано присяжными.

Теперь разобраться в этой детективной истории придется Высшему совету правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВСП Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада внесла изменения в закон об адвокатуре о вступлении в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжаловании решений КДКА

Верховная Рада приняла изменения в закон об адвокатуре в рамках большого массива изменений в связи с принятием закона об админпроцедуре.

Комитет по нацбезопасности предлагает запретить работать в СБУ и ВСУ, включая Главнокомандующего лицам, имеющим иностранное гражданство, или родственников с паспортом рф или родственников без паспорта

Члены комитета Верховной Рады по нацбезопасности внесли законопроект, которым предлагается запретить работать в СБУ, на руководящих должностях в ВСУ, пограничной службы, Нацгвардии людям, если у них есть близкие родственники с паспортом рф или если их родственники являются лицами без гражданства, а также лицам из двойным гражданством.

Присяжные обвинили судью в принятии решения вопреки голосам присяжных и внесении в Реестр решения, которое суд не принимал

Детективная история в Святошинском райсуде столицы, в которой придется разбираться Высшему совету правосудия.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 10 октября

13 кандидатов не набрали проходной балл, а 10 претендентов вообще не явились.

Закон о повышении налогов переголосовывать не нужно, несогласованности отсутствуют – Даниил Гетманцев

В свою очередь, член комитета по налоговой политике Нина Южанина перечислила основные изменения закона о повышении налогов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики