На Львовщине в реабилитационном заведении дети жалуются на нехватку еды, — омбудсмен Дмитрий Лубинец

Один из воспитанников заведения отметил, что он подрабатывает в сфере ритуальных услуг, а именно копает могилы, подготавливает тела умерших к погребению, отпевает их.

Иллюстративное фото из открытых источников

Как стало известно ранее, во Львовской области в реабилитационном заведении издевались над детьми. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в течение года дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, «но не получили никакого реагирования».

Сотрудники Секретариата омбудсмена повторно посетили заведение. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Указывается, что дети в разговоре осторожничали в высказываниях, что говорит о том, что работники заведения, вероятно, провели предварительную работу с ними, разъяснив, что можно говорить, а что нет.

В то же время во время длительного общения отдельные дети все же рассказывали, что подвергались психологическому давлению, насилию, угрозам, другие сообщали, что были свидетелями совершения насилия над другими воспитанниками заведения.

Также выяснилось, что более половины детей не должны бы находиться в заведении. Сейчас у таких детей есть педагогическая запущенность, а это возможное следствие предоставления некачественного образования или устройства детей в заведение в соответствии с устаревшими выводами инклюзивно-ресурсных центров.

Этим детям рекомендуется устройство семейных форм воспитания или обеспечения инклюзивным обучением или обучением в учреждении среднего образования.

Кроме того, даже после выявления нарушений в заведении дети продолжают жаловаться на качество питания, которое не хватает пищи. Также один из воспитанников заведения отметил, что он подрабатывает в сфере ритуальных услуг, а именно копает могилы, подготавливает тела умерших к захоронению, отпевает их, что в таком возрасте может повлечь за собой тяжелые психологические последствия и свидетельствует о признаках эксплуатации детского труда.

«Именно поэтому мы ожидаем срочной релокации детей с целью предотвращения давления на них и насилия ради воссоединения родных братьев и сестер», — подчеркнул Лубинец.

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