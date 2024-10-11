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«Работай или воюй», – Даниил Гетманцев разъяснил принцип новой системы экономического бронирования

11:11, 11 октября 2024
По словам Даниила Гетманцева, уплата денег не освобождает от службы в армии.
«Работай или воюй», – Даниил Гетманцев разъяснил принцип новой системы экономического бронирования
Источник фото: rada.gov.ua
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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, как будет работать новая система экономического бронирования. В эфире ASATrьопс он подчеркнул, что схема не позволит просто уплатить деньги, чтобы избежать призыва в армию.

«Оплатил деньги - не идешь в армию: так не будет. Это будет реализация принципа Кабинета министров «Работай или воюй» и произойдет это в ближайшее время», - отметил он.

Гетманцев добавил, что новая система не будет содержать перечня законов, а будет предусматривать изменения в правительственное постановление. Одним из основных критериев для получения бронирования будет легальная заработная плата, отметил чиновник. Учреждения, которые будут иметь право на бронирование, будут определены в расширенном перечне отраслей.

«Одним из критериев будет «белая» зарплата, а другим критерием - соответствующая отрасль, перечень которых будет расширен», - отметил он, отмечая, что система экономического бронирования может заработать до конца этого года.

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Верховная Рада Украины мобилизация бронирование

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