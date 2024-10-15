В Одесской области задержали дельца, который за $7 000 обещал уклонистам помочь с выездом за границу

Злоумышленник был задержан, когда он организовывал трансфер мужчины, привлекая наемное такси и собственный транспорт, и получил оговоренную сумму.

В Одесской области полицейские задержали и сообщили о подозрении дельцу, который за 7000 долларов обещал военнообязанным мужчинам помочь с выездом за границу. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Правоохранители установили, что 29-летний житель Одесского района подыскивал мужчин призывного возраста, которым временно ограничено право на выезд из Украины, и за денежное вознаграждение организовывал их перевозку в Молдову.

В одном из мессенджеров злоумышленник нашел «клиента», которому предложил поездку за границу за 7000 долларов. Для этого он обещал военнообязанному пропуск, который позволил бы беспрепятственно проехать блокпост на трассе Одесса – Рени и попасть в один из приграничных районов Одесщины, а уже оттуда пересечь государственный кодон Украины вне пункта пропуска.

Злоумышленник был задержан, когда он организовывал трансфер мужчины, привлекая наемное такси и собственный транспорт, и получил оговоренную сумму.

«Задержанный уже попадал в поле зрения полиции – в суде в отношении него рассматривается обвинительный акт относительно незаконного обращения с оружием и сделок с наркотиками», - заявили в полиции.

По местам проживания и в автомобилях фигуранта были проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств мобильный телефон и ноутбук с информацией, представляющей интерес для следствия, пистолет неизвестного происхождения, а также автомобили.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также устанавливается полный круг лиц, причастных к данному преступлению.

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