У огляд практики ВП ВС увійшли рішення, які були внесені до ЄДРСР за серпень – вересень 2024 року.

Верховний Суд оприлюднив дайджест судової практики Великої Палати ВС. Рішення, внесені до ЄДРСР за серпень – вересень 2024 року.

У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати ВС, зокрема щодо:

- порядку встановлення факту самостійного виховання дитини у спорі між батьками дитини щодо виконання ними обов’язків з виховання дитини;

- суб’єкта, який наділений повноваженнями оспорювати правочин на підставі ч. 3 ст. 228 ЦК України та застосування двосторонньої реституції в разі недійсності правочину;

- неможливості припинення повноважень посадових осіб публічного права на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України;

- умов надання адвокату статусу безробітного;

- зобов’язання роботодавця запропонувати всі вакантні посади працівникові, який подав заяву про скорочення двомісячного строку попередження про наступне вивільнення.

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