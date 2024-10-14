На Буковині викрито державного виконавця, який отримав 38 тисяч гривень хабаря за закриття проваджень

За даними слідства, держвиконавець одержав 38000 гривень неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення своїм колегою щодо закриття стосовно боржника виконавчих проваджень.

На Буковині викрито державного виконавця, який одержав 38 тисяч гривень хабаря за закриття виконавчих проваджень. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, держвиконавець одержав 38000 гривень неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення своїм колегою щодо закриття стосовно боржника виконавчих проваджень.

Неправомірні кошти він одержав на банківський рахунок.

Службовця затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.

«За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької окружної прокуратури державному виконавцю одного з відділів державної виконавчої служби в Чернівецькій області повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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