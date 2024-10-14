В Харьковской области в Купянском районе усилят эвакуацию — ОВА

В Харьковской области в Купянском районе усилят эвакуацию из-за усиления обстрелов со стороны рф. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он отметил, что сегодня на территории Купянской общины проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это пожилые люди.
Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям» - объяснил Синегубов.
По его словам, для всех эвакуированных было обеспечено:
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