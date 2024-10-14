В Харьковской области в Купянском районе усилят эвакуацию — ОВА

В последнее время наблюдается усиление вражеских обстрелов.

В Харьковской области в Купянском районе усилят эвакуацию из-за усиления обстрелов со стороны рф. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что сегодня на территории Купянской общины проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это пожилые люди.

Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям» - объяснил Синегубов.

По его словам, для всех эвакуированных было обеспечено:

резервы для временного проживания;

горячее питание;

продовольственные и гигиенические наборы;

теплая одежда для эвакуированных;

сопровождение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.