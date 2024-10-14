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В Харьковской области в Купянском районе усилят эвакуацию — ОВА

22:00, 14 октября 2024
В последнее время наблюдается усиление вражеских обстрелов.
В Харьковской области в Купянском районе усилят эвакуацию — ОВА
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В Харьковской области в Купянском районе усилят эвакуацию из-за усиления обстрелов со стороны рф. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что сегодня на территории Купянской общины проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это пожилые люди.

Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям» - объяснил Синегубов.

По его словам, для всех эвакуированных было обеспечено:

  • резервы для временного проживания;
  • горячее питание;
  • продовольственные и гигиенические наборы;
  • теплая одежда для эвакуированных;
  • сопровождение.

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