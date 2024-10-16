Практика судів
  1. В Україні

«Київхліб» змушений закрити п’ять із шести магазинів через злочинність та перебої зі світлом

08:32, 16 жовтня 2024
«Київхліб» згортає мережу безкасирних магазинів, залишивши тільки один у Києві.
«Київхліб» змушений закрити п’ять із шести магазинів через злочинність та перебої зі світлом
Джерело фото: kyivvlada.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія «Київхліб» закрила п’ять із шести автономних магазинів без касирів у Києві, залишивши лише одну точку, повідомляє Forbes Ukraine. Цей крок став наслідком численних проблем, зокрема злочинних атак та частих відключень електроенергії.

У лютому 2024 року «Київхліб» відкрив перший безперсональний магазин у столиці. Протягом кількох місяців мережа зросла до шести магазинів, які працювали автономно. Однак система безпеки, що включала доступ через банківську картку, каси самообслуговування та камери відеоспостереження, не змогла повністю захистити магазини від зловмисників.

Вперше компанія планувала використовувати вендінгові автомати, але відмовилась від цієї ідеї через їх високу вартість. Замість цього були реалізовані альтернативні рішення, включаючи відео консьєржа на дисплеях біля каси. Однак масові відключення електроенергії стали ще однією серйозною проблемою: через перебої зі світлом двері не закривалися, камери не працювали, а холодильники залишалися без електроенергії.

«Київхліб» не виключає можливість повернення до безперсональних магазинів, але рішення буде прийнято не раніше весни 2025 року, коли стане зрозуміло, чи зможе Київ обходитися без частих відключень світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя подала позов проти голови суду, бо її не відпустили на конференцію – рішення ухвалив суд

Унікальний позов щодо проблеми відряджень суддів у робочий час на конференції та семінари розглянули у Донецькій області.

Для моніторингу грантових проектів створять відкритий Реєстр проектів і програм міжнародної технічної допомоги – Кабмін

Метою створення відкритого Реєстру проектів і програм міжнародної технічної допомоги є автоматизація процесу залучення та використання донорської допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів і акредитації виконавців.

Кабмін на виконання рішення КСУ пропонує дозволити засудженим короткочасні виїзди за межі колонії

Уряд пропонує дозволити короткочасні виїзди засуджених з місць позбавлення свободи.

Нотаріуси повинні будуть подавати до податкової дані про видані свідоцтва на спадщину і посвідчені договори дарування

Стало відомо, які зміни для нотаріусів передбачає закон про підвищення податків.

Для кого військовий збір залишиться на рівні 1,5% – стала відома фінальна редакція закону про підвищення податків

Закон про підвищення податків підписав спікер – які ставки військового збору передбачає фінальна редакція.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду