«Київхліб» змушений закрити п’ять із шести магазинів через злочинність та перебої зі світлом

«Київхліб» згортає мережу безкасирних магазинів, залишивши тільки один у Києві.

Джерело фото: kyivvlada.com.ua

Компанія «Київхліб» закрила п’ять із шести автономних магазинів без касирів у Києві, залишивши лише одну точку, повідомляє Forbes Ukraine. Цей крок став наслідком численних проблем, зокрема злочинних атак та частих відключень електроенергії.

У лютому 2024 року «Київхліб» відкрив перший безперсональний магазин у столиці. Протягом кількох місяців мережа зросла до шести магазинів, які працювали автономно. Однак система безпеки, що включала доступ через банківську картку, каси самообслуговування та камери відеоспостереження, не змогла повністю захистити магазини від зловмисників.

Вперше компанія планувала використовувати вендінгові автомати, але відмовилась від цієї ідеї через їх високу вартість. Замість цього були реалізовані альтернативні рішення, включаючи відео консьєржа на дисплеях біля каси. Однак масові відключення електроенергії стали ще однією серйозною проблемою: через перебої зі світлом двері не закривалися, камери не працювали, а холодильники залишалися без електроенергії.

«Київхліб» не виключає можливість повернення до безперсональних магазинів, але рішення буде прийнято не раніше весни 2025 року, коли стане зрозуміло, чи зможе Київ обходитися без частих відключень світла.

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