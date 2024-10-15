В Украине 14 университетов получили статус «высокого риска»

Государственная служба качества образования обнародовала перечень вузов по степени риска на 2024/2025 учебный год.

Государственная служба качества образования (ГСКО) опубликовала список высших учебных заведений, классифицированных по степени риска на 2024/2025 учебный год. Этот показатель не отражает качество образования, а указывает на сложность управления университетом, в частности, учитывая количество нарушений законодательства и неаккредитованных программ.

В этом году 14 вузов получили статус «высокого риска», среди которых есть несколько частных заведений. Среди них:

Международная академия экологии и медицины (Киев);

Восточно-европейский славянский университет (Ужгород);

Днепровская академия музыки (Днепр);

Академия кино и новых медиа (Киев);

Бердянский университет менеджмента и бизнеса (Бердянск);

Международный классический университет имени Пилипа Орлика (Николаев);

Институт психологии и предпринимательства (Киев);

Международный университет (Киев);

Киевский университет права НАН Украины (Киев);

Харьковская государственная академия физической культуры (Харьков);

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);

Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы);

Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса);

Академия морских наук и инноваций (Николаев).

В отличие от прошлого года, когда 28 вузов имели высокую степень риска, сейчас этот показатель снизился до 14 (5%). Всего в рейтинг попали 289 высших учебных заведений: 142 имеют среднюю степень риска (49%), а 133 - незначительную (46%).

Среди критериев для оценки были учтены:

Количество соискателей высшего образования за последние три года;

Количество научно-педагогических работников на основном месте работы;

Состояние обнародования необходимых документов на официальном веб-сайте;

Количество выявленных нарушений законодательства в сфере высшего образования;

Наличие обособленных структурных подразделений и иностранных студентов;

Доля неаккредитованных специальностей и программ.

Степень риска повлияет на частоту плановых проверок вузов, хотя во время войны эти проверки пока приостановлены.

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