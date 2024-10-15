В Украине 14 университетов получили статус «высокого риска»

20:41, 15 октября 2024
Государственная служба качества образования обнародовала перечень вузов по степени риска на 2024/2025 учебный год.
Государственная служба качества образования (ГСКО) опубликовала список высших учебных заведений, классифицированных по степени риска на 2024/2025 учебный год. Этот показатель не отражает качество образования, а указывает на сложность управления университетом, в частности, учитывая количество нарушений законодательства и неаккредитованных программ.
В этом году 14 вузов получили статус «высокого риска», среди которых есть несколько частных заведений. Среди них:
- Международная академия экологии и медицины (Киев);
- Восточно-европейский славянский университет (Ужгород);
- Днепровская академия музыки (Днепр);
- Академия кино и новых медиа (Киев);
- Бердянский университет менеджмента и бизнеса (Бердянск);
- Международный классический университет имени Пилипа Орлика (Николаев);
- Институт психологии и предпринимательства (Киев);
- Международный университет (Киев);
- Киевский университет права НАН Украины (Киев);
- Харьковская государственная академия физической культуры (Харьков);
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);
- Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы);
- Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса);
- Академия морских наук и инноваций (Николаев).
В отличие от прошлого года, когда 28 вузов имели высокую степень риска, сейчас этот показатель снизился до 14 (5%). Всего в рейтинг попали 289 высших учебных заведений: 142 имеют среднюю степень риска (49%), а 133 - незначительную (46%).
Среди критериев для оценки были учтены:
- Количество соискателей высшего образования за последние три года;
- Количество научно-педагогических работников на основном месте работы;
- Состояние обнародования необходимых документов на официальном веб-сайте;
- Количество выявленных нарушений законодательства в сфере высшего образования;
- Наличие обособленных структурных подразделений и иностранных студентов;
- Доля неаккредитованных специальностей и программ.
Степень риска повлияет на частоту плановых проверок вузов, хотя во время войны эти проверки пока приостановлены.
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