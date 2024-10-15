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Польща призупиняє право на притулок – уряд ухвалив нову міграційну стратегію на 2025-2030 роки

20:59, 15 жовтня 2024
Польща затвердила нову міграційну стратегію, що передбачає призупинення права на притулок та повернення іноземців.
Польща призупиняє право на притулок – уряд ухвалив нову міграційну стратегію на 2025-2030 роки
Джерело фото: ukrinform
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Польський уряд затвердив нову міграційну стратегію, що передбачає призупинення права на притулок для мігрантів та розробку механізмів повернення іноземців. Про це повідомило видання money.pl, яке ознайомилось з документом.

Стратегія, що має назву «Комплексна і відповідальна міграційна стратегія Польщі на 2025-2030 роки», складається з понад 30 сторінок і містить вісім розділів, які охоплюють питання прав мігрантів на притулок, доступу до ринку праці та інтеграції.

Згідно з документом, планується зміцнення прикордонної інфраструктури, а також надання нових можливостей прикордонникам і поліції для протидії нелегальному переміщенню людей через територію Польщі. Для координації міграційної політики пропонується створити окремий орган влади.

Крім того, візова політика має стати більш вибірковою з метою зменшення кількості в'їздів для іноземців. Стратегія також передбачає створення національної програми повернення тих, чия присутність у Польщі вважається «невиправданою або небажаною».

У документі підкреслюється, що статус іноземців, які прибувають до Польщі, визначатиметься залежно від рівня їх інтеграції, а інтеграція стане обов'язковою і для тих, хто отримує притулок з гуманітарних причин. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявляв про можливе призупинення права на притулок у разі «загроз гібридних дій».

Стратегія також передбачає перегляд трудової міграції, зокрема посилення критеріїв для отримання дозволів на роботу та навчання для іноземців у польських вишах. Для ряду країн, зокрема України, умови працевлаштування залишаться незмінними, але можливі зміни з 2025 року.

Окрім цього, уряд планує посилити вимоги для отримання польського громадянства, зокрема запровадити «громадянський тест» і вимоги до знання польської мови. Процедури надання статусу репатріанта та «карти поляка» також будуть переглянуті.

Раніше повідомлялося, що міністр Польщі пропонує позбавити соцпільг українців, оскільки поляки обурені дорогими авто та відпочинком українських біженців.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС створити центри з повернення мігрантів за межі ЄС.

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Польща

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