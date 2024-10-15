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Франція не досягне цільових 3 млрд євро військової допомоги Україні в 2024 році

21:07, 15 жовтня 2024
Франція перевищить 2 мільярди євро допомоги Україні, але не досягне 3 мільярдів, – міністр оборони країни.
Франція не досягне цільових 3 млрд євро військової допомоги Україні в 2024 році
Джерело фото: golos.com.ua
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Франція цього року не зможе виконати свій первинний план щодо обсягів військової допомоги Україні, не досягнувши позначки у 3 мільярди євро. Про це повідомив міністр оборони Себастьєн Лекорню, пише Politico.

Президент Франції Емманюель Макрон обіцяв збільшити військову допомогу Україні до 3 млрд євро на тлі критики, що країна робить менше, ніж багато інших держав. Це число також фігурувало в двосторонній безпековій угоді.

«На початку 2024 року ми ухвалили політичне рішення, що допомога може сягнути 3 млрд євро. На практиці ми перевищимо 2 млрд, але не досягнемо 3 млрд євро», – заявив Лекорню.

Франції, як і Німеччині, довелося скоротити військові витрати у зв'язку з намаганнями зменшити бюджетний дефіцит, який у 2024 році може досягти 6% ВВП країни.

Лекорню зазначив, що близько 300 мільйонів євро з військової допомоги Україні буде профінансовано з доходів від заморожених російських активів. Ці кошти використовуватимуться для закупівлі 155-мм артилерійських снарядів, самохідних артилерійських установок Caesar та пального. Додатково 400-600 мільйонів євро будуть згенеровані через нижчі показники інфляції та спрямовані на модернізацію ракет SCALP і Aster для України.

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гроші Франція

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