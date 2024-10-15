Швеція збільшує витрати на оборону і збільшує кількість військових, щоб впоратися з «воєнною ситуацією»

Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що російська атака «не може бути виключена».

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Швеція представила законопроект про оборону, згідно з яким військові витрати наступного року збільшаться до 2,4 відсотка ВВП і навіть більше — у відповідь на загрозу з боку Росії, сказав Politico міністр оборони Пол Йонсон.

«Ризик нападу не можна виключити. росія є головною загрозою для Швеції, і вона становить загрозу для всього НАТО. Зараз свобода діяльності росії обмежена, оскільки її сухопутні сили загрузли на полі бою в Україні, але ми беремо до уваги, що росія готова йти на великі військові та політичні ризики», — сказав він у телефонному інтерв’ю.

Країна планує додаткові військові витрати в розмірі 170 мільярдів крон (15 мільярдів євро) плюс 35,7 мільярдів крон на цивільну оборону до 2030 року — це доповнює існуючий бюджет. Це призведе до того, що оборонний бюджет Швеції до 2028 року складе 2,6 відсотка ВВП, що значно перевищує ціль НАТО у принаймні 2%.

Вищі витрати на військову та цивільну оборону є поверненням до зосередженості 1980-х на тому, щоб бути готовими до будь-чого.

Мета, за словами міністра оборони, полягає в тому, щоб дати шведам можливість впоратися з «ситуацією військового часу».

У військовій частині гроші спрямовуються на все: від бронетехніки до нових берегових ракетних засобів, реактивної артилерії, трьох літаків-розвідників S106 Globaleye, універсальних вертольотів Black Hawk HK16 і найновіших винищувачів Gripen 39E виробництва Saab.

П'ять корветів класу Visby будуть модернізовані, а ВМС придбають три надводні бойові кораблі класу Lulea.

Кількість щорічних призовників збільшиться до 10 000 до 2030 року, а загальна чисельність армії зросте приблизно на 27 000 чоловіків і жінок – до приблизно 115 000. До 2030 року буде створено чотири нові бригади.

«Були десятиліття недоінвестування», — сказав Джонсон. «Розподіл тягаря між Америкою та Європою має стати більш рівноправним», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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