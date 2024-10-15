Минфин провел успешный аукцион облигаций на более 15,5 млрд гривен

Министерство финансов Украины разместило облигации для поддержки борьбы с российской агрессией.

Источник фото: minfin

Министерство финансов Украины провело аукцион, на котором разместило облигации на общую сумму более 15,5 млрд гривен в эквиваленте. В рамках аукциона были выставлены как гривневые, так и долларовые облигации. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, за гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком на 1 год под 14,65% удалось привлечь 2,5 млрд грн. Облигации сроком 1,6 года под 15,25% принесли 5,3 млрд грн, а на 2,6 года под 16,25% - также 5,3 млрд грн. Дополнительно, облигации сроком 3,4 года под 16,8% обеспечили 403 млн грн. Что касается долларовых облигаций, то сроком 1 год под 4,6% государственная казна получила $50 млн.

В Минфине отметили, что покупка военных облигаций поддерживает борьбу против российской агрессии: «Каждая инвестированная на облигации гривна способствует нашей армии и финансовой стабильности страны».

Военные облигации доступны для приобретения у банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро. Кроме того, их можно купить в несколько кликов через приложение «Дія».

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