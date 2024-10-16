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На Волині заблокували схему ухилення від мобілізації за 9200 доларів США

21:36, 16 жовтня 2024
Двох чоловіків у Луцьку підозрюють у створенні фіктивних медичних документів для уникнення мобілізації.
На Волині заблокували схему ухилення від мобілізації за 9200 доларів США
Джерело фото: spzr.gp.gov.ua
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Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру двом мешканцям Луцька у причетності до схеми ухилення від мобілізації. Чоловікам, віком 53 та 49 років, інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень державних службовців (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, зловмисники розробили механізм для отримання грошей від військовозобов’язаних за виготовлення документів, що дозволяли уникнути мобілізації. Вони обіцяли вплинути на медиків та службовців територіального центру комплектування, щоб створити фіктивну історію хвороби для своїх клієнтів. Вартість їхніх послуг становила понад 9 тисяч доларів США.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність підозрюваних і провели більше 20 санкціонованих обшуків у їхніх помешканнях, а також у службових кабінетах медичних закладів. В результаті було вилучено 40 тисяч доларів, 7 тисяч євро, мобільні термінали, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи, а також триває перевірка на причетність інших осіб до цієї злочинної схеми.

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прокуратура Луцьк мобілізація

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