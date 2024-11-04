На президентских выборах в Молдове побеждает Майя Санду

В Молдове обработали почти 100% бюллетеней – Санду уверенно побеждает.

В Молдове завершается подсчет голосов на президентских выборах

После подсчета 99,7% бюллетеней на выборах 3 ноября Центральная избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Майя Санду, баллотировавшаяся от партии «Действие и солидарность» (PAS), набирает 55,37% голосов избирателей.

За кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло проголосовали 44,63% избирателей.

По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 54,27% избирателей – около 1,7 млн ​​человек.

«Молдова, ты победила! Сегодня, дорогие молдаване, вы преподали урок демократии, достойный того, чтобы его написали в учебниках истории. Сегодня вы спасли Молдову! В нашем выборе достойного будущего никто не проиграл», – заявила Санду.

Стояногло удерживал лидерство, но оно продолжало уменьшаться по мере подсчета голосов в крупных городах, где Санду имеет наибольшую поддержку.

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