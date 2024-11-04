Практика судов
  1. В мире

На президентских выборах в Молдове побеждает Майя Санду

08:12, 4 ноября 2024
В Молдове обработали почти 100% бюллетеней – Санду уверенно побеждает.
На президентских выборах в Молдове побеждает Майя Санду
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Молдове завершается подсчет голосов на президентских выборах

После подсчета 99,7% бюллетеней на выборах 3 ноября Центральная избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Майя Санду, баллотировавшаяся от партии «Действие и солидарность» (PAS), набирает 55,37% голосов избирателей.

За кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло проголосовали 44,63% избирателей.

По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 54,27% избирателей – около 1,7 млн ​​человек.

«Молдова, ты победила! Сегодня, дорогие молдаване, вы преподали урок демократии, достойный того, чтобы его написали в учебниках истории. Сегодня вы спасли Молдову! В нашем выборе достойного будущего никто не проиграл», – заявила Санду.

Стояногло удерживал лидерство, но оно продолжало уменьшаться по мере подсчета голосов в крупных городах, где Санду имеет наибольшую поддержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Молдова

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дела об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка отцом – 8 из 19 судей Большой Палаты Верховного Суда, которые рассматривали проблему, высказали особое мнение

8 из 19 судей БП ВС в особом мнении подчеркнули, что суды, оценивая доводы и доказательства, подтверждающие факт самостоятельного воспитания ребенка родителем, должны исследовать обстоятельства в конкретных жизненных ситуациях.

Адвокат рассказала секретарю судьи лишнего о деле и о самой судье, а потом получила уголовное производство

Высший совет правосудия осудил практику переписки адвокатов с секретарями судебного заседания относительно рассмотрения конкретных дел.

Командированные в государственные органы военнослужащие не имеют права на дополнительное вознаграждение 30 тысяч грн – Большая Палата Верховного Суда

БП ВС заключила, что военнослужащим, командированным в государственные органы, не должно было выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до 30 тысяч грн, и на него имеют право только те, кто непосредственно осуществляет защиту.

Депутаты предлагают отменить право прокуроров с инвалидностью I и II групп на получение пенсии по инвалидности

Также депутаты предлагают установить условия возврата сумм пенсий, выплаченных излишне вследствие злоупотреблений.

Еврокомиссия поставила Украине задачи по изменениям в судебной системе – полный перечень на 2025 год

Для усиления подотчетности судебной власти Украина должна принять законодательство, которое изменило бы систему деклараций добродетели судей, и эта система должна включать для судей высших судов временную, но значимую процедуру проверки с привлечением независимых экспертов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду