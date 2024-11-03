Явка во втором туре выборов президента Молдовы превысила 50%

Явка на выборах за рубежом установила рекорд.

Фото: newsmaker.md

В воскресенье, 3 ноября, состоялся второй тур выборов президента Молдовы. Участки для голосования открылись в 7:00 и работали до 21:00.

ЦИК Молдови сообщил, что явка на выборах достигла более 54%, что соответствует приблизительно 1,6 млн человек, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры - это является абсолютным рекордом для страны.

Во втором туре за пост президента боролись действующая глава страны Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Напомним, в первом туре Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло – 25,95%.

Победителем выборов станет кандидат, который набрал большинство голосов.

Ранее власти Молдовы обвинили рф в массированном вмешательстве во второй тур президентских выборов.

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