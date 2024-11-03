В Украине стремительно дорожают продукты и услуги — как пережить рост цен

За последние 12 месяцев капуста подорожала на 208,8%, картофель — на 88,8, а также выросли в цене горючее и коммунальные тарифы.

Фото: minfin.com.ua

В 2024 году в Украине продолжают расти цены на базовые товары и услуги.Дорожают преимущественно ингредиенты борщового набора, а всего с 54 позиций, на основе которых Государственная служба статистики рассчитывает индекс роста потребительских цен, — 44 выросли в цене за последние 12 месяцев, пишет hromadske.ua.

Так, за последние 12 месяцев капуста подорожала на 208,8%, картофель — на 88,8%, морковь — на 51%, свекла — на 38,6%, сливочное масло — на 24,9%, яблоки — на 20,4%.

Относительно молочных продуктов Украина все больше становится импортозависимой: потребители порой не довольствуются качеством украинской продукции. В первой половине октября импорт сливочного масла вырос на 76% в месячном измерении, кисломолочных продуктов – на 11%, сыров – на 5%. Соответственно, рост цен из-за этого тоже импортируется, то есть находится под влиянием более высоких цен за границей

Чрезмерный спрос на подсолнечное сырье – как в Украине, так и в мире – может привести к удорожанию подсолнечного масла, хотя пока цена на него практически неизменна. Год оказался климатически тяжелым для микрогрина и салатов, а потому предложение этих продуктов ограничено.

Что же касается стремительно дорожающих картофеля, то на это влияет усиленный спрос производителей чипсов и снеков.

Кроме внутренних факторов, есть глобальный тренд роста цен на продовольствие, затрагивающий и Украину. Об этом, в частности, предупреждает ООН, где переживают рост цен на зерно на фоне обстрелов россиянами украинских черноморских портов и судов, курсирующих в этом регионе.

К этому прибавляется подорожание горючего, из-за чего транспортные услуги — а их стоимость «зашита» в цене почти каждого товара — прибавили в сентябре 6,7% в годовом измерении.

Но первым в рейтинге стремительности удорожания идут коммунальные тарифы — 18,7%. Также выросла цена медицинских услуг – 11,9%, и на образование – 12%.

Экономистка Мария Томилина считает, что помочь украинцам пережить высокие цены поможет, прежде всего, рост зарплат. «В целом, сейчас идет большая борьба за квалифицированных работников, и понимающие это бизнесы повышают заработную плату, — говорит она. — НБУ ожидает, что по результатам 2024 года номинальная заработная плата вырастет на 16,1%, а реальная — на 9,7%, что несколько выше годовой инфляции — 8,5%».

«В ближайшие месяцы инфляция продолжит постепенно расти из-за увеличения бюджетных расходов, роста уровня заработной платы из-за структурной безработицы, а также ожидаемого увеличения дефицита электроэнергии во время отопительного сезона», — добавила она.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в свою очередь, ожидает, что рост потребительских цен в Украине по результатам 2024 года составит 10%.

Как планировать собственные финансы

Как правильно выстраивать собственный бюджет, расходы, потребительское и финансовое планирование в условиях заметного и некомфортного роста цен?

«Некоторые потребители будут менять свои предпочтения — возможно, переходить на более дешевые продукты», — говорит Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации.

Он дает собственные советы для тех, кто переживает за рост цен: нужно осуществлять детальный учет расходов, чтобы понимать, на что идут деньги. А еще предлагает сократить иррациональные расходы. «Следует заблаговременно составить список товаров, которые вам нужны, и избегать эмоциональных покупок», — отмечает эксперт.

Финансовая консультантка София Фединяк делится своими рекомендациями:

Приоритеты затрат

В этих обстоятельствах важно контролировать и анализировать свои потребительские импульсы. Не обязательно отказываться от всего, но следует сосредоточиться на основном: еда, коммунальные услуги, здоровье, обучение.

Учет расходов в простой форме

Не обязательно составлять тяжелые таблицы. Для этого подойдут обычная тетрадь или приложение на телефоне, где и можно фиксировать свои расходы. Современные приложения для мониторинга доходов и расходов имеют функции синхронизации с банками, что позволяет автоматически сохранять и распределять все доходы и расходы по категориям.

Правило 50-30-20, но адаптированное к реальности

Классическое правило «50% на базовые расходы, 30% на дополнительные, 20% на сбережения» может казаться сейчас недостижимым, но его можно подстроить. Например, 70% на самое необходимое, 20% — на то, что доставляет радость или необходимое для работы, 10% — откладывать даже в сложные времена. Это позволит поддерживать минимальный уровень сбережений.

Поиск дополнительных источников дохода

Не обязательно идти на вторую или третью работу: важно обращать внимание даже на незначительные доходы. Например, подключение всех видов кэшбека в конце месяца позволит накопить сумму, которая может покрыть расходы на мобильную связь и интернет.

Защита сбережений от инфляции

Важно не разрешить инфляции «съесть» запасы. Поэтому следует рассмотреть возможность вложений в стабильные финансовые инструменты, например государственные облигации.

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