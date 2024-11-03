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В Україні стрімко дорожчають продукти та послуги — як пережити зростання цін

21:17, 3 листопада 2024
Протягом останніх 12 місяців капуста подорожчала на 208,8%, картопля — на 88,8, а також зросли у ціні пальне та комунальні тарифи.
В Україні стрімко дорожчають продукти та послуги — як пережити зростання цін
Фото: minfin.com.ua
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У 2024 році в Україні продовжують зростати ціни на базові товари й послуги. Дорожчають переважно інгредієнти борщового набору, а загалом із 54 позицій, на основі яких Державна служба статистики розраховує індекс зростання споживчих цін, — 44 зросли в ціні протягом останніх 12 місяців, пише hromadske.ua.

Так, протягом останніх 12 місяців капуста подорожчала на 208,8%, картопля — на 88,8%, морква — на 51%, буряк — на 38,6%, вершкове масло — на 24,9%, яблука — на 20,4%.

Щодо молочних продуктів, то Україна все більше стає імпортозалежною: споживачі часом не вдовольняються якістю української продукції. У першій половині жовтня імпорт вершкового масла зріс на 76% у місячному вимірі, кисломолочних продуктів — на 11%, сирів — на 5%. Відповідно, зростання цін через це теж імпортується, тобто перебуває під впливом вищих цін за кордоном.

Надмірний попит на соняшникову сировину — як в Україні, так і у світі — може призвести до здорожчання соняшникової олії, хоча поки що ціна на неї практично незмінна. Рік виявився кліматично важким для мікрогріну й салатів, а тому пропозиція цих продуктів є обмеженою.

Що ж до цін на картоплю, яка стрімко дорожчає, то на це впливає посилений попит виробників чипсів та снеків.

Окрім внутрішніх чинників, є глобальний тренд зростання цін на продовольство, який торкається й України. Про це, зокрема, попереджає ООН, де переймаються зростанням цін на зерно на тлі обстрілів росіянами українських чорноморських портів та суден, які курсують у цьому регіоні.

До цього додається здорожчання пального, через що транспортні послуги — а їхня вартість «зашита» в ціні ледь не кожного товару — додали у вересні 6,7% у річному вимірі.

Але першим у рейтингу стрімкості здорожчання йдуть комунальні тарифи — 18,7%. Також зросли ціна медичних послуг - 11,9%, та на освіту - 12%.

Економістка Марія Томіліна вважає, що допомогти українцям пережити високі ціни допоможе насамперед зростання зарплат. «В цілому, зараз іде велика боротьба за кваліфікованих працівників, і бізнеси, які це розуміють, підвищують заробітну плату, — каже вона. — НБУ очікує, що за результатами 2024 року номінальна заробітна плата зросте на 16,1%, а реальна — на 9,7%, що дещо вище за річну інфляцію — 8,5%».

 «У найближчі місяці інфляція продовжить поступово зростати через збільшення бюджетних видатків, зростання рівня заробітної плати через структурне безробіття, а також очікуване збільшення дефіциту електроенергії під час опалювального сезону», — додала вона.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, своєю чергою, очікує, що зростання споживчих цін в Україні за результатами 2024 року складе аж 10%.

Як планувати власні фінанси

Як же правильно вибудовувати власний бюджет, витрати, споживче та фінансове планування в умовах помітного й некомфортного зростання цін?

«Деякі споживачі будуть змінювати свої вподобання — можливо, переходити на більше дешеві продукти», — говорить Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації.

Він дає власні поради для тих, хто переймається зростанням цін: потрібно здійснювати детальний облік витрат, щоб розуміти, на що йдуть гроші. А ще — пропонує скоротити ірраціональні витрати. «Варто завчасно скласти список товарів, які вам потрібні, і уникати емоційних покупок», — зазначає експерт.

Фінансова консультантка Софія Фединяк ділиться своїми рекомендаціями:

Пріоритезація витрат

У таких обставинах важливо контролювати та аналізувати свої споживчі імпульси. Не обов'язково відмовлятися від усього, але варто зосередитися на основному: їжа, комунальні послуги, здоров'я, навчання.

Облік витрат у простій формі

Не обов'язково складати важкі таблиці. Для цього підійдуть звичайний зошит або додаток на телефоні, де й можна фіксувати свої витрати. Сучасні додатки для моніторингу доходів і витрат мають функції синхронізації з банками, що дозволяє автоматично зберігати та розподіляти всі доходи та видатки по категоріях.

Правило 50-30-20, але адаптоване до реальності

Класичне правило «50% на базові витрати, 30% на додаткові, 20% на заощадження» може здаватися зараз недосяжним, але його можливо підлаштувати. Наприклад, 70% на найнеобхідніше, 20% — на те, що приносить радість чи необхідне для роботи, 10% — відкладати навіть у складні часи. Це дозволить підтримувати мінімальний рівень заощаджень.

Пошук додаткових джерел доходу

Не обовʼязково йти на другу чи третю роботу: важливо звертати увагу навіть на незначні доходи. Наприклад підключення всіх видів кешбеку в кінці місяця дозволить накопичити суму, яка може покрити витрати на мобільний звʼязок та інтернет.

Захист заощаджень від інфляції

Важливо не дозволити інфляції «з'їсти» запаси. Тому варто розглянути можливість вкладень у стабільні фінансові інструменти, наприклад, державні облігації.

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