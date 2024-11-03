Що треба знати при онлайн-замовлені готових страв — роз’яснення Держпродспоживслужби

Українцям пояснили, на що треба звертати увагу при онлайн-замовлені готових страв.

Держпродспоживслужба пояснила, що треба знати при замовлені готових страв через мережу інтернет.

Для уникнення неприємних ситуацій, пов’язаних із замовленням готових страв українцям порадили звертати увагу на таке:

на сайті, де замовляєте їжу має бути зазначена обов’язкова інформація про продавця, відповідно до статті 7 Закону України «Про електронну комерцію», зокрема його найменування, місцезнаходження, відомості про ліцензію, тощо;

правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства визначено, що кожна партія продукції, яка продається поза торговельною залою, повинна супроводжуватись інформацією, зокрема, про найменування підприємства-виробника, його адреси, найменування продукції, дати виготовлення, терміну придатності до споживання чи дати закінчення його, умов реалізації і зберігання, маси одиниці розфасування (упаковки) і ціни за одиницю розфасування або ваги продукції.

Також варто звернути увагу на те, у кого саме ви робите замовлення:

- напряму в закладі харчування, який надає, в тому числі і послугу доставки?

- чи в службі доставки – яка може привезти замовлення з будь-якого ресторану?

У випадку, коли це служба доставки – то Держпродспоживслужба радить вивчати інформацію не тільки на сайті цієї служби, а також переглянути обов’язкову інформацію на сайті саме виробника страв.

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