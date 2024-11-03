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Что нужно знать при онлайн-заказе готовых блюд — разъяснение Госпродпотребслужбы

20:59, 3 ноября 2024
Украинцам объяснили, на что нужно обращать внимание при онлайн-заказе готовых блюд.
Что нужно знать при онлайн-заказе готовых блюд — разъяснение Госпродпотребслужбы
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Госпродпотребслужба пояснила, что нужно знать при заказе готовых блюд через сеть интернет.

Во избежание неприятных ситуаций, связанных с заказом готовых блюд украинцам посоветовали обращать внимание на следующее:

на сайте, где заказываете еду должна быть указана обязательная информация о продавце, в соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об электронной коммерции», в частности, его наименование, местонахождение, сведения о лицензии и т.п.;

правиламы работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства определено, что каждая партия продукции, которая продается вне торгового зала, должна сопровождаться информацией, в частности, о наименовании предприятия-производителя, его адресах, наименовании продукции, дате изготовления, сроке годности или дате окончания его, условий реализации и хранения, массы единицы расфасовки (упаковки) и цены за единицу расфасовки или веса продукции.

Также стоит обратить внимание на то, у кого именно вы делаете заказ:

- напрямую в заведении питания, которое предоставляет, в том числе и услугу доставки?

- или в службе доставки – которая может привезти заказ из любого ресторана?

В случае, когда это служба доставки – то Госпродпотребслужба советует изучать информацию не только на сайте этой службы, а также просмотреть обязательную информацию на сайте именно производителя блюд.

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Госпродпотребслужба

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