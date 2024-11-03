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На Прикарпатье будут судить 5 мужчин, которые избили военнослужащего ТЦК

20:41, 3 ноября 2024
Мужчины нанесли военнослужащему несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга.
На Прикарпатье будут судить 5 мужчин, которые избили военнослужащего ТЦК
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В Ивано-Франковской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении пяти местных жителей по факту совершения хулиганства в отношении военнослужащего.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, 4 июля обвиняемые избили военнослужащего Верховинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что военнослужащий РТЦК и СП со своим коллегой несли службу на блокпосте в поселке Ворохта. К ним подошла группа местных жителей и началась словесный конфликт.

«Мужчины нанесли военнослужащему несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и другие. Также они распылили в лицо пострадавшему газовый баллончик, вызвав химические ожоги глаз и повредили служебный автомобиль», - заявили в ОГП.

Там также добавили, что в ходе расследования данного факта девять мужчинам было сообщено о подозрении. В отношении пяти из них обвинительные акты переданы в суд.

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ТЦК

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