Орбан заявил, что победа Трампа заставит Европу пересмотреть поддержку Украины

Виктор Орбан спрогнозировал, как победа Дональда Трампа на выборах может повлиять на Европу.

Фото: unn.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, пишет Reuters.

«Мы (в Европе – ред.) должны осознать, что если в Америке будет президент, который будет выступать за мир, в чем я не только уверен, но и трактую цифры именно так… если произойдет то, чего мы ожидаем, и Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны», - завил Орбан.

По его словам, Украина станет одним из главных пунктов повестки дня встречи европейских лидеров в Будапеште на следующей неделе. Вероятно, Орбан имел в виду предстоящее заседание Европейского политического сообщества и более неформальную встречу лидеров ЕС.

«Европа не может нести бремя (войны – ред.) в одиночку, и если американцы перейдут к миру, то нам тоже придется адаптироваться, и именно это мы обсудим в Будапеште», – заявил венгерский премьер.

В Reuters добавили, что в Европе озабочены тем, как результат выборов США повлияет на войну в Украине и безопасность континента.

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