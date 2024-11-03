Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути підтримку України

Віктор Орбан спрогнозував, як перемога Дональда Трампа на виборах може вплинути на Європу.

Фото: unn.ua

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європі доведеться переглянути свою підтримку України, якщо Дональд Трамп переможу на президентських виборах у США, пише Reuters.

«Ми (у Європі - ред.) повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступатиме за мир, у чому я не тільки впевнений, а й трактую цифри саме так... якщо станеться те, на що ми очікуємо, і Америка стане прихильником миру, то Європа не зможе залишатися прихильником війни», - завив Орбан.

За його словами, Україна буде одним із головних пунктів порядку денного зустрічі європейських лідерів у Будапешті наступного тижня. Ймовірно, Орбан мав на увазі засідання Європейської політичної спільноти та більш неформальну зустріч лідерів ЄС, яка має відбутися.

«Європа не може нести тягар (війни - ред.) поодинці, і якщо американці перейдуть до миру, то нам теж доведеться адаптуватися, і саме це ми обговоримо в Будапешті», - заявив угорський прем'єр.

У Reuters додали, що у Європі стурбовані тим, як результат виборів США вплине на війну в Україні та безпеку континенту.

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