На Прикарпатті судитимуть 5 чоловіків, які побили військовослужбовця ТЦК

Чоловіки завдали військовослужбовцю декілька ударів по голові та тілу, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку.

У Івано-Франківській області правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти місцевих жителів за фактом вчинення хуліганства щодо військовослужбовця.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, 4 липня обвинувачені побили військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що військовослужбовець РТЦК та СП зі своїм колегою несли службу на блокпості у селищі Ворохта. До них підійшла група місцевих жителів та розпочали словесний конфлікт.

«Чоловіки завдали військовослужбовцю декілька ударів по голові та тілу, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони розпилили в обличчя потерпілому газовий балончик, спричинивши хімічні опіки очей, та пошкодили службовий автомобіль», - заявили у ОГП.

Там також додали, що в ході розслідування даного факту дев’яти чоловікам було повідомлено про підозру. Наразі стосовно п’яти з них обвинувальні акти передано до суду.

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