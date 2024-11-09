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Обучение в приложении Армия+ начали уже более 6 тысяч военных

17:48, 9 ноября 2024
Более 6 тысяч военнослужащих воспользовались сервисом онлайн-обучения, который был введен в приложении недели назад.
Обучение в приложении Армия+ начали уже более 6 тысяч военных
Источник фото: Depositphotos
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Более 6 тысяч военнослужащих воспользовались сервисом онлайн-обучения, который был введен в приложении Армия+ две недели назад. Некоторые из них выбрали сразу два или даже все три доступных сейчас курса: «Общая подготовка», «Быт в полевых условиях» и «Основы БпЛА».

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве отмечают, что военные уже 2 000 раз сдали онлайн-экзамены, в том числе 1 500 — успешно.

Первый опрос в Армия+, который провели в августе, касался именно учебы. Минобороны интересовалось у военнослужащих самыми желанными онлайн-курсами, которые они хотели бы видеть в приложении. Тогда больше всего выбирали беспилотные системы — 16% опрашиваемых. В результате этот курс запустили в Армия+ одним из первых.

В настоящее время «Основы БпЛА» является самым популярным онлайн-курсом обучения из трех предложенных. Его выбирают на 60% чаще других.

В скором времени к учебным курсам будут добавлены еще две темы: «Связь на поле боя» и «Психологическая подготовка».

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военнослужащие Минобороны Армия+

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