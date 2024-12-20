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В МИД заявили, что уже известна дата приезда в Киев спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Келлога

16:14, 20 декабря 2024
Георгий Тихий заявил, что дата приезда Кита Келлога известна, впрочем, из соображений безопасности ее пока не озвучивают.
В МИД заявили, что уже известна дата приезда в Киев спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Келлога
Фото: radiosvoboda.org
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Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что ведомство привлечено к подготовке визита спецпредставителя новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, пишет «Радио Свобода».

По его словам, дата известна, впрочем, из соображений безопасности ее пока не озвучивают.

«Предварительно определенная дата этого визита. Дату я называть не буду по соображениям безопасности, но могу подтвердить, что мы ждем генерала Келлога в Украине, будем рады его принимать», – сказал Тихий.

Он также добавил, что в Киеве будут рады с ним провести дискуссию и донести информацию с украинской стороны.

«Будем рады (...) донести свою точку зрения, прежде всего информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей достижения справедливого мира», – отметил спикер МИД.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил визит в Украину Кита Келлога из команды Трампа.

Отметим, что ранее Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что думает, что и Украина, и РФ готовы говорить о мире из-за истощения.

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США Украина

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