Владимир Зеленский подтвердил визит в Украину Кита Келлога из команды Трампа

Президент подтвердил визит спецпосланника Трампа в Украину.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Брюсселе подтвердил, что будущий представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине генерал-лейтенант Кит Келлог посетит Украину.

Отметим, что в СМИ появилась информация, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог в начале января планирует посетить Киев и несколько других европейских столиц.

«Он состоится в начале января. Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду», – заявил Президент, ссылаясь на ранее высказанные Келлогом в СМИ идеи о прекращении войны.

Как известно, инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2025 года, а визит – в начале января, то есть до вступления в должность.

Отметим, что ранее Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что думает, что и Украина, и РФ готовы говорить о мире из-за истощения.

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