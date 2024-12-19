Глава Минобороны Великобритании Джон Гили «открыл двери» для отправки войск в Украину

Министр обороны «открыл двери» для отправки британских войск в Украину для помощи в обучении солдат.

Источник фото: Stefan Rousseau/Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Гили «открыл двери» для отправки британских войск в Украину для оказания помощи в обучении солдат. Соответствующее заявление министр сделал во время визита в Киев, информирует The Telegraph.

В частности, представитель правительства отметил, что Великобритании необходимо «сделать обучение лучше подходящим для того, что нужно украинцам»:

«Нам нужно облегчить украинцам доступ и работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев».

Когда его спросили, означает ли это распространение обучения украинских новобранцев в Великобритании на саму Украину, он сказал: «Мы будем искать, где сможем ответить на то, чего хотят украинцы. Они воюют».

Гили считается первым представителем правительства, выдвинувшим такое предложение. Кроме того, он заявил, что Киев должен вступать в переговоры «с позиции силы, а не слабости», а Украина должна продолжать наращивать свой потенциал для борьбы и сдерживания Путина.

«Через почти три года после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение, глубина его просчетов очевидна как никогда, поскольку храбрый народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим непреклонным духом. Но они не смогут действовать наедине, поэтому Великобритания будет усиливать свое международное лидерство в Украине в 2025 году», - подчеркнул Гили. Накануне он заявил, что сейчас наступил «критический период для Украины».

Министр обороны также выразил обязательство Великобритании выделить 225 миллионов фунтов стерлингов в поддержку Украины.

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