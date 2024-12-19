Экс-президенту Франции Николя Саркози оставили в силе приговор по делу о прослушивании

По этому делу Саркози инкриминировали попытку получить секретную информацию от бывшего генпрокурора при Кассационном суде.

Источник фото: Facebook/Nicolas Sarkozy

Кассационный суд – самый высокий апелляционный суд Франции – 18 декабря отклонил апелляцию бывшего президента Николя Саркози и приговорил его к тюремному заключению сроком на три года, из них два условно. Приговор не подлежит апелляции, пишет France Info.

По этому делу Саркози инкриминировали попытку получить секретную информацию от бывшего генпрокурора при Кассационном суде. В обмен на эту услугу судьи обещали почетный пост в Монако. Главными доказательствами стали записи телефонных разговоров Саркози и его адвоката.

В общем, против Саркози прокуратура возбудила пять дел. 28 января ему исполнится 70 лет, поэтому защита экс-главы государства может подать ходатайство об условно-досрочном увольнении по некоторым из вынесенных ранее приговоров. Французский закон предусматривает это для лиц старше 70 лет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 14 февраля, Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор суда низшей инстанции в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о сокрытии незаконных перерасходов во время предвыборной кампании 2012 года.

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