Избран судья-спикер Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области

На должность судьи-спикера избрали Сергея Кузьменко.

Фото: Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области сообщает об избрании судьи Сергея Кузьменко на должность судьи-спикера, согласно решению собрания судей от 18 декабря (полномочия с 1 января 2025 года).

В суде напомнили, что судья-спикер выполняет функции по информированию общественности о деятельности суда, комментированию судебных решений (в пределах, разрешенных законом), налаживанию связей со СМИ и содействию повышению уровня правовой осведомленности граждан.

Также сообщается, что исполнение обязанностей пресс-секретаря суда и обеспечение коммуникационной деятельности суда возложено на консультанта суда Владимира Стефанюка.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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