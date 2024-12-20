Охота за подарками — в Китае мужчина использовал 400 телефонов, чтобы выигрывать на трансляциях

Китаец рассказал, что благодаря этой схеме выигрывал разные вещи: от недорогих товаров повседневного потребления до принтеров и последних моделей iPhone.

В Китае арестован мужчина, который использовал более 400 мобильных телефонов одновременно во время розыгрыша подарков в прямых эфирах. Таким образом, он хотел увеличить свои шансы на выигрыш. Об этом сообщает SCMP.

Сообщается, что китаец обустроил себе настоящий офис в небольшом гараже. Прохожий заметил необычную активность и известил об этом полицию, подозревая, что это мошенническая операция.

Злоумышленник признался, что использовал телефоны, каждый из которых был связан с отдельным аккаунтом на платформе для прямых трансляций, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш так называемых «счастливых мешков».

Китаец рассказал, что благодаря этой схеме выигрывал разные вещи: от недорогих товаров повседневного потребления до принтеров и последних моделей iPhone, которые он затем продавал. Он утверждал, что мог зарабатывать от 10 000 до 20 000 юаней (1400 – 2800 долларов) в месяц.

Мужчина не вставлял в телефоны SIM-карты, необходимые для регистрации новых аккаунтов на китайских платформах социальных сетей. Вместо этого он покупал уже существующие аккаунты у других людей в интернете.

Поскольку эти аккаунты, зарегистрированные на настоящее имя, содержали личную информацию, полиция обвинила мужчину в нарушении права на личную информацию других лиц, что является незаконным.