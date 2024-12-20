Полювання на подарунки — у Китаї чоловік використовував 400 телефонів, щоб вигравати на трансляціях

Китаєць розповів, що завдяки цій схемі вигравав різні речі: від недорогих товарів повсякденного вжитку до принтерів і останніх моделей iPhone.

У Китаї заарештували чоловіка, який використовував понад 400 мобільних телефонів одночасно під час розіграшу подарунків у прямих ефірах. Таким чином він хотів збільшити свої шанси на виграш. Про це повідомляє SCMP.

Повідомляється, що китаєць облаштував собі справжній «офіс» у невеликому гаражі. Перехожий помітив незвичайну активність і сповістив про це поліцію, підозрюючи, що це шахрайська операція.

Зловмисник зізнався, що використовував телефони, кожен з яких був пов'язаний з окремим акаунтом на платформі для прямих трансляцій, щоб збільшити свої шанси на виграш так званих «щасливих мішків».

Китаєць розповів, що завдяки цій схемі вигравав різні речі: від недорогих товарів повсякденного вжитку до принтерів і останніх моделей iPhone, які він потім продавав. Він стверджував, що міг заробляти від 10 000 до 20 000 юанів (1 400 – 2 800 доларів) на місяць.

Чоловік не вставляв у телефони SIM-карти, які необхідні для реєстрації нових акаунтів на китайських платформах соціальних мереж. Замість цього він купував акаунти, що вже існують, в інших людей в інтернеті.

Оскільки ці акаунти, зареєстровані на справжнє ім'я, містили особисту інформацію, поліція звинуватила чоловіка у порушенні права на особисту інформацію інших осіб, що є незаконним.

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