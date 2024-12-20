Обрано суддю-спікера Тисменицького районного суду Івано-Франківської області

На посаду судді-спікера обрали Сергія Кузьменка.

Фото: Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області повідомляє про обрання судді Сергія Кузьменка на посаду судді-спікера, згідно з рішенням зборів суддів від 18 грудня (повноваження з 1 січня 2025 року).

У суді нагадали, що суддя-спікер виконує функції з інформування громадськості про діяльність суду, коментування судових рішень (в межах, дозволених законом), налагодження зв'язків зі ЗМІ та сприяння підвищенню рівня правової обізнаності громадян.

Також повідомляється, що виконання обов’язків прессекретаря суду та забезпечення комунікаційної діяльності суду покладено на консультанта суду Володимира Стефанюка.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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