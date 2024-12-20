Практика судів
  1. Суд інфо

Обрано суддю-спікера Тисменицького районного суду Івано-Франківської області

16:28, 20 грудня 2024
На посаду судді-спікера обрали Сергія Кузьменка.
Обрано суддю-спікера Тисменицького районного суду Івано-Франківської області
Фото: Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області повідомляє про обрання судді Сергія Кузьменка на посаду судді-спікера, згідно з рішенням зборів суддів від 18 грудня (повноваження з 1 січня 2025 року).

У суді нагадали, що суддя-спікер виконує функції з інформування громадськості про діяльність суду, коментування судових рішень (в межах, дозволених законом), налагодження зв'язків зі ЗМІ та сприяння підвищенню рівня правової обізнаності громадян.

Також повідомляється, що виконання обов’язків прессекретаря суду та забезпечення комунікаційної діяльності суду покладено на консультанта суду Володимира Стефанюка.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього,  обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ІQ-тест в апеляційні суди – кандидатам необхідно набрати мінімум 100 балів зі 145

Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди відбудеться з 8 по 17 січня 2025 року.

Закон про скасування підвищення податків «заднім числом» не підписано, тож чинним лишається закон про підвищення з 1 жовтня

Верховна Рада прийняла закон, який скасовував підвищення податків «заднім числом» 4 грудня, але станом на 20 грудня він не підписаний, що може призвести до плутанини.

Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців – Мін’юст

У зв’язку з кібератакою роботу АСВП призупинено, і виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження.

Підсудність справ Дружківського міського суду змінена, але судді остаточно посварилися

Колектив суду, який складався як з «корінних» суддів, так і відряджених, не зміг знайти спільної мови у питанні зміни територіальної підсудності.

Нотаріуси продовжать посвідчувати заповіти, довіреності та справжність підпису на документах, у тому числі на згоді батьків на виїзд дитини за кордон – роз’яснення Мін’юсту

Територіальні органи Міністерства юстиції не повинні застосовувати заходи впливу, встановлені законодавством, до нотаріусів за несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків до Єдиного реєстру – роз’яснення Мін’юсту.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду