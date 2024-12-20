В Херсонской области в результате российских обстрелов пострадали органы системы правосудия, фото

Враг нанес артиллерийские удары по Херсонщине.

Фото: sso.court.gov.ua

В пятницу, 20 декабря, в результате арт-ударов пострадали органы системы правосудия Херсонщины. Об этом сообщил официальный сайт Службы судебной охраны.

«В результате террористических атак повреждено более 30 окон и оконных рам и фасад административного здания», - заявили в ССО.

Также там добавили, что пострадавших среди работников судебных учреждений и сотрудников Службы судебной охраны нет.

Фото: sso.court.gov.ua

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