Норвегия выделит более $230 миллионов на военную помощь Украине

Норвегия объявила о предоставлении $232,5 миллиона на военную поддержку Украины через Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine), который координирует Министерство обороны Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
Финансирование направлено на несколько ключевых направлений:
«Война в Украине продолжается, и потребность в военном оборудовании остается критической», - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Фонд International Fund for Ukraine является дополнительным механизмом финансирования военной помощи, возглавляемым Великобританией. В его состав входят Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Литва, а также Австралия, Исландия и Новая Зеландия.
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