Норвегия выделит более $230 миллионов на военную помощь Украине

$85 млн пойдут на радары и системы РЭБ.

Фото: mil.in.ua

Норвегия объявила о предоставлении $232,5 миллиона на военную поддержку Украины через Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine), который координирует Министерство обороны Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Финансирование направлено на несколько ключевых направлений:

Военно-морские силы: $115 миллионов на оборудование, в частности малые катера, разведывательные дроны, надводные беспилотники и средства противоминной борьбы.

Противовоздушная оборона: $85 миллионов на радары, оборудование для маскировки и системы радиоэлектронной борьбы с дронами.

Поддержка критических систем: $32,5 миллиона на запчасти и обслуживание оборудования, ранее переданного Украине.

«Война в Украине продолжается, и потребность в военном оборудовании остается критической», - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Фонд International Fund for Ukraine является дополнительным механизмом финансирования военной помощи, возглавляемым Великобританией. В его состав входят Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Литва, а также Австралия, Исландия и Новая Зеландия.

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